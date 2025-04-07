Витренко призвал депутатов поддержать отставку Бондаренко

В Киевсовете назревает конфликт из-за секретаря Бондаренко
Депутат Киевсовета Андрей Витренко призвал коллег поддержать голосование за отставку секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко. Он назвал это голосование маркером готовности к обновлению.
Об этом Андрей Витренко сообщил на своей странице в Telegram.
Витренко призывает поддержать голосование за отставку Владимира Бондаренко
По его словам, решение по Бондаренко — не просто формальная кадровая смена, а политический сигнал, который покажет, готов ли Киевсовет отказаться от "договоренностей, политического бартера и влияния посторонних лиц, которые не имеют никакой должности, но фактически руководят действиями секретаря".
"Мы все видели и слышали, как работала эта система: договоренности, политический бартер, указания секретарю от третьих лиц, не имеющих никакой должности или статуса в КГС. Дальше это игнорировать — значит молча соглашаться. А молчание, когда речь идет о доверии и репутации городской власти, — это тоже политическая позиция", — пишет Витренко.
Голосование по отставке Бондаренко запланировано на понедельник, 8 апреля.
Напомним, источники Новини.LIVE сообщили, что представителей фракции "Удар" якобы планируют изолировать во время голосования.
Мэр столицы, по информации журналистов, выступает против увольнения Бондаренко и запретил депутатам своей политсилы участвовать в процедуре.
В Киевсовете недавно, 3 апреля, прошло заседание депутатов, которое провел лично мэр столицы Виталий Кличко.
Депутаты Киевского городского совета требовали проголосовать за вопрос об отставке секретаря Владимира Бондаренко.
К слову мэр Киева расширил свои полномочия и назвал депутатов, которых уволили после скандального расследования о земельных махинациях.
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