Витренко призвал депутатов поддержать отставку Бондаренко

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Фото: Wikimedia Commons

Депутат Киевсовета Андрей Витренко призвал коллег поддержать голосование за отставку секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко. Он назвал это голосование маркером готовности к обновлению.

Об этом Андрей Витренко сообщил на своей странице в Telegram.

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По его словам, решение по Бондаренко — не просто формальная кадровая смена, а политический сигнал, который покажет, готов ли Киевсовет отказаться от "договоренностей, политического бартера и влияния посторонних лиц, которые не имеют никакой должности, но фактически руководят действиями секретаря".

Решение КГС. Фото: Андрей Витренко

"Мы все видели и слышали, как работала эта система: договоренности, политический бартер, указания секретарю от третьих лиц, не имеющих никакой должности или статуса в КГС. Дальше это игнорировать — значит молча соглашаться. А молчание, когда речь идет о доверии и репутации городской власти, — это тоже политическая позиция", — пишет Витренко.

Голосование по отставке Бондаренко запланировано на понедельник, 8 апреля.

Напомним, источники Новини.LIVE сообщили, что представителей фракции "Удар" якобы планируют изолировать во время голосования.

Мэр столицы, по информации журналистов, выступает против увольнения Бондаренко и запретил депутатам своей политсилы участвовать в процедуре.

В Киевсовете недавно, 3 апреля, прошло заседание депутатов, которое провел лично мэр столицы Виталий Кличко.

Депутаты Киевского городского совета требовали проголосовать за вопрос об отставке секретаря Владимира Бондаренко.

К слову мэр Киева расширил свои полномочия и назвал депутатов, которых уволили после скандального расследования о земельных махинациях.