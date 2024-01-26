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В Киевсовете заявили, что гарантия от подрядчика на поврежденный тоннель метро Киева была один год

26 января 2024 12:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевсовете заявили, что гарантия от подрядчика на поврежденный тоннель метро Киева была один год
Ремонт поврежденного тоннеля киевского метро с улицы. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Депутат Киевсовета Виктория Пташник рассказала, что гарантийный срок от подрядчика на поврежденный тоннель в киевском метро составил один год. По ее словам, с этим нужно разобраться, ведь на такие объекты была слишком короткая гарантия.

Об этом Виктория Пташник сказал в тоннеле метро, где находятся журналисты Новини.LIVE.

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"Гарантийный срок от подрядчика на этот тоннель составлял один год. Мне кажется, надо разобраться, потому что вы же понимаете, что на такие объекты не может даваться гарантия один год", — отметила Пташник.

Ремонт поврежденного тоннеля киевского метро с улицы
Ремонт поврежденного тоннеля киевского метро с улицы. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, нужно посмотреть все конструкции, которые строят снаружи. Стоит проверить, давят ли они на поврежденный тоннель.

Ремонт поврежденного тоннеля киевского метро с улицы
Ремонт поврежденного тоннеля киевского метро с улицы. Фото: Новини.LIVE

"И если они будут достроены, эти тонны ТЦ, домов — не будем ли потом иметь таких последствий, как сейчас", — добавила Пташник.

Ремонт поврежденного тоннеля киевского метро с улицы
Ремонт поврежденного тоннеля киевского метро с улицы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в тоннеле метро Киева между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария.

Также мы писали, что главный инженер метрополитена Киева Виктор Выговский назвал предварительную причину аварии между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". По его словам, это некачественные проектные и строительные решения.

Добавим, в декабре в киевском метро произошла авария, в результате которой приостановили движение поездов. На сегодня, 26 января, вода продолжает стекать по стенам тоннеля.

Киев
ремонт
метро
местные депутаты
Киевсовет

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