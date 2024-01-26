Вода у київському метро — Новини.LIVE зафільмували утворення потоку під ногами

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

У грудні в київському метро сталася аварія, внаслідок якої призупинили рух поїздів. Станом на сьогодні, 26 січня, вода продовжує стікати по стінах тунелю.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Журналісти Новини.LIVE побачили, як вода стікає стінами тунелю та утворює потік під ногами.

Експерти кажуть, що запобігти протіканню зможе заміна ділянки на бетонний моноліт, атакож зовнішня ізоляція.

Нагадаємо, у тунелі метро Києва між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" продовжуються ремонтні роботи. Наразі там зафіксовано одну аварію.

Також ми писали, що головний інженер метрополітену Києва Віктор Вигівський назвав попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська". За його словами, це неякісні проєктні та будівельні рішення.

Додамо, у Києві фахівці обстежили підземний перехід на станції метро "Святошин". Напередодні мешканці столиці помітили у вестибюлі тріщини.