В Киевской области могут раздаваться громкие взрывы: причины
Сегодня, 8 марта, в Вышгородском районе Киевской области могут раздаваться взрывы. Людей призвали не паниковать.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов. Происходит уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие — работы плановые", — говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 9 марта, ДБР будет проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки. Жителей столицы предупредили о звуках выстрелов и возможных усложнениях движения.
Также мы писали, что в Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону у Бессарабской площади. В настоящее время продолжаются обсуждения эффективной организации дорожного движения в центре столицы.
Добавим, в Киевской области резко возросло количество больных COVID-19. За прошедшую неделю было зафиксировано 726 случаев.