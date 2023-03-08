У Київській області можуть лунати гучні вибухи: причини
Сьогодні, 8 березня, у Вишгородському районі Київської області можуть лунати вибухи. Людей закликали не панікувати.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
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"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів. Відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій — роботи планові", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 9 березня, ДБР буде проводити слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки. Мешканців столиці попередили про звуки пострілів та можливі ускладнення руху.
Також ми писали, що у Києві не планують ліквідовувати пішохідну зону біля Бессарабської площі. Наразі тривають обговорення щодо ефективної організації дорожнього руху в центрі столиці.
Додамо, у Київській області різко зросла кількість хворих на COVID-19. Протягом минулого тижня було зафіксовано 726 випадків.