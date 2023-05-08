В Киевской области произошел пожар в жилом доме: погиб ребенок

Дом, в котором произошел пожар. Фото: t.me/andrii_nebytov

Сегодня, 8 мая, в селе Мусийки Иванковской громады Киевской области произошел пожар в жилом доме. На момент возгорания в нем находились шесть детей и их отец. В результате трагедии погибла девочка.

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"7-летняя девочка погибла в горящем доме Вышгородском районе", — сообщил Небытов.

По его словам, ребенок погиб в результате отравления угарным газом. Вероятной причиной пожара стала неисправность электросети.

Начальник полиции Киевской области добавил, что на место происшествия прибыли полиция и ГСЧС.

Напомним, во время атаки на Киев в ночь на 8 мая обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян, пострадали.

Также мы писали, что российские оккупационные войска пытались нанести очередной удар по Украине, в частности, по Киеву, однако силы ПВО сбили все вражеские цели. Однако обломки беспилотников повредили городские здания и автомобили. Пострадали также пять человек.

Добавим, Виталий Кличко заявил, что ночная атака на Киев была самой массовой за все время полномасштабной войны.