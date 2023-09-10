В Киевской области возросло количество пострадавших в результате ночной атаки

Последствия российского обстрела Киева. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня ночью, 10 сентября, российские оккупанты атаковали дронами Киев. В результате этого травмированы четыре человека.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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Последствия российской атаки

В Киевской ОВА рассказали, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Один человек был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные ранения.

"Растет количество поврежденных объектов: сейчас в одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в семи многоэтажках. Выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Последствия устраняют", — говорится в сообщении.

В результате взрывной волны повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. В Киевской ОВА добавили, что преимущественно выбиты окна и двери.

Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 10 сентября, около часу ночи враг атаковал Киев беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки есть падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

Также мы писали, что в ночь на 10 сентября российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Благодаря успешной работе украинских противовоздушных сил было сбито 20 вражеских объектов.

Добавим, информационное агентство Reuters опубликовало фотографии, на которых можно увидеть работу украинской противовоздушной обороны во время ночной атаки дронов на Киев сегодня ночью, 10 сентября. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что соответствующие службы должны проверить, была ли на снимках чувствительная информация.