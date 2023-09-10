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У Київській області зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки

10 вересня 2023 15:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 10 вересня, російські окупанти атакували дронами Київ. Внаслідок цього травмовано чотирьох людей.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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Наслідки російської атаки

У Київській ОВА розповіли, що усім потерпілим надана необхідна медична допомога. Одна людина була госпіталізована до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші отримали незначні поранення.

"Зростає кількість пошкоджених обʼєктів: наразі в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у семи багатоповерхівках. Вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. У Київській ОВА додали, що переважно вибиті вікна і двері. 

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Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, близько першої ночі ворог атакував Київ безпілотниками. У місті було чути вибухи. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. 

Також ми писали, що в ніч проти 10 вересня російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Завдяки успішній роботі українських протиповітряних сил було збито 20 ворожих об'єктів.

Додамо, інформаційне агентство Reuters опублікувало фотографії, на яких можна побачити роботу української протиповітряної оборони під час нічної атаки дронів на Київ сьогодні вночі, 10 вересня. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що відповідні служби повинні перевірити, чи було видно на знімках чутливу інформацію.

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