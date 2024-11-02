Атака на Киев 2 ноября — последствия попадания в многоэтажку

В Киевской прокуратуре показали последствия попадания в дом
В ночь на 2 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину и непосредственно Киев. Утром в Святошинском районе столицы прогремели взрывы — в результате попадания возник пожар в многоэтажке.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Telegram в субботу, 2 ноября.
Атака на Киев 2 ноября
В настоящее время падение обломков ударных дронов зафиксировано в шести районах Киева — Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском районах.
Утром 2 ноября в Святошинском районе столицы произошло возгорание в квартире, которая находилась на 16 этаже.
В результате попадания в жители жилья не пострадали, ведь успели выбежать.
Сейчас в результате атаки вражеских БпЛА на Киев пострадало два человека: пожилая женщина из соседнего дома получила острую реакцию на стресс и правоохранитель.
В других пяти районах повреждены окна и балконы в квартирах, а также автомобили.
Напомним, в результате попадания обломков в жилую многоэтажку в Святошинском районе Киева произошел пожар. Есть риск разрушения здания.
Также мы писали о том, что жители Киева жалуются на проблемы с электроснабжением. Появились перепады напряжения.
В Воздушных силах опубликовали предварительные данные о количестве сбитых вражеских объектов, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 2 ноября.
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