У Кличко хотели нажиться на строительстве Подольского моста на 24 млн грн

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: соцсети

В Киеве сообщили о подозрении руководителю одного из коммунальных предприятий. Он, как известно, на 24 миллиона завысил расходы по аренде техники во время строительства Подольского моста. Чиновнику инкриминируют служебную халатность.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Что известно о деле

По имеющейся информации, еще в апреле 2017 года КП и генеральный подрядчик заключили договор о выполнении работ на объекте "Строительство Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве".

В июне 2023 году между КП, генподрядчиком и подрядной организацией были подписаны акты о приеме выполненных работ. Туда, в частности, входили расходы на эксплуатацию машин, дизельных компрессоров, кранов, насосов, буровой установки — они были по завышенным ценам.

Результаты экспертизы показали, что на аренде техники завысили более 24 миллионов гривен.

На предприятие наложили арест

Таким образом, на предприятия, задействованные в данной работе, наложили арест с целью возмещения ущерба.

В настоящее время продолжается следствие, в ходе которого дадут оценку действиям других участников преступления.

Строительство моста

Напомним, в октябре мэр Киева Виталий Кличко в эфире для телеканала КИЕВ24 заявил, что открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится уже в ближайшие недели. Его строили 30 лет.

Позже стало известно, что первая очередь мостового перехода в Киеве будет готова в начале ноября.

Впрочем, в декабре мэр столицы Виталий Кличко назвал новую. Таким образом, проехаться по мосту можно будет уже к лету 2024 года.