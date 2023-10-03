Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow У Кличко проголосовали за увеличение финансирования украинских защитников: детали arrow

У Кличко проголосовали за увеличение финансирования украинских защитников: детали

3 октября 2023 17:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
У Кличко проголосовали за увеличение финансирования украинских защитников: детали
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новости.
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевский городской совет на внеочередном заседании снова увеличил помощь украинским защитникам. После продолжительных митингов под КГГА, мэрия столицы, вероятно, прислушалась к митингующим.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

Читайте также:

Помощь ВСУ увеличат

Депутаты Киевсовета проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 миллиард 260 миллионов гривен. Эти средства будут направлены на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны.

По сообщению мэра, первоочередное использование этих средств — покупка автомобилей, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое необходимое.

Изменится ли стоимость проезда в Киеве

Также Киевсовет выделил Департаменту транспортной инфраструктуры более 1,2 миллиарда гривен на регулирование тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте.

"Цена поездки 8 гривен давно не соответствует себестоимости проезда. Поскольку стоимость мы не повышаем, а транспортным предприятиям работать надо, мы должны обеспечить им такую возможность", — заявил Кличко.

Напомним, что недавно Виталий Кличко созвал военную сессию Киевсовета, на которой должен был обсуждаться этот вопрос. А через два дня после аварии на Дегтяревском мосту Кличко обвинил в инциденте компанию-подрядчика.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз