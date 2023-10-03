У Кличко проголосовали за увеличение финансирования украинских защитников: детали
Киевский городской совет на внеочередном заседании снова увеличил помощь украинским защитникам. После продолжительных митингов под КГГА, мэрия столицы, вероятно, прислушалась к митингующим.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .
Помощь ВСУ увеличат
Депутаты Киевсовета проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 миллиард 260 миллионов гривен. Эти средства будут направлены на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны.
По сообщению мэра, первоочередное использование этих средств — покупка автомобилей, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое необходимое.
Изменится ли стоимость проезда в Киеве
Также Киевсовет выделил Департаменту транспортной инфраструктуры более 1,2 миллиарда гривен на регулирование тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте.
"Цена поездки 8 гривен давно не соответствует себестоимости проезда. Поскольку стоимость мы не повышаем, а транспортным предприятиям работать надо, мы должны обеспечить им такую возможность", — заявил Кличко.
Напомним, что недавно Виталий Кличко созвал военную сессию Киевсовета, на которой должен был обсуждаться этот вопрос. А через два дня после аварии на Дегтяревском мосту Кличко обвинил в инциденте компанию-подрядчика.