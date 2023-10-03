У Кличко проголосовали за увеличение финансирования украинских защитников: детали

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новости.

Киевский городской совет на внеочередном заседании снова увеличил помощь украинским защитникам. После продолжительных митингов под КГГА, мэрия столицы, вероятно, прислушалась к митингующим.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

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Депутаты Киевсовета проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 миллиард 260 миллионов гривен. Эти средства будут направлены на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны.

По сообщению мэра, первоочередное использование этих средств — покупка автомобилей, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое необходимое.

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Также Киевсовет выделил Департаменту транспортной инфраструктуры более 1,2 миллиарда гривен на регулирование тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте.

"Цена поездки 8 гривен давно не соответствует себестоимости проезда. Поскольку стоимость мы не повышаем, а транспортным предприятиям работать надо, мы должны обеспечить им такую возможность", — заявил Кличко.

Напомним, что недавно Виталий Кличко созвал военную сессию Киевсовета, на которой должен был обсуждаться этот вопрос. А через два дня после аварии на Дегтяревском мосту Кличко обвинил в инциденте компанию-подрядчика.