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У Кличка проголосували за збільшення фінансування українських оборонців: деталі

3 жовтня 2023 17:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Кличка проголосували за збільшення фінансування українських оборонців: деталі
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київська міська рада на позачерговому засіданні знову збільшила допомогу українським захисникам. Після тривалих мітингів під КМДА, мерія столиці, ймовірно, дослухалася до мітингувальників.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Депутати Київради проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки та оборони.

За повідомленням мера, першочергове використання цих коштів — купівлі автомобілів, БПЛА, оптичних прицілів, приладів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше необхідне.

Чи зміниться вартість проїзду в Києві

Також Київрада виділила Департаменту транспортної інфраструктури понад 1,2 мільярда гривень на регулювання тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті.

"Ціна поїздки 8 гривень давно не відповідає собівартості проїзду. Оскільки вартість ми не підвищуємо, а транспортним підприємствам працювати треба, мусимо забезпечити їм таку можливість", — заявив Кличко.

Нагадаємо, що не так давно Віталій Кличко скликав військову сесію Київради, на якій повинно було обговорюватися це питання. А через два дні після аварії на Дегтярівському мосту, Кличко звинуватив у інциденті компанію-підрядника. 

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