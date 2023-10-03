У Кличка проголосували за збільшення фінансування українських оборонців: деталі

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Київська міська рада на позачерговому засіданні знову збільшила допомогу українським захисникам. Після тривалих мітингів під КМДА, мерія столиці, ймовірно, дослухалася до мітингувальників.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Депутати Київради проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки та оборони.

За повідомленням мера, першочергове використання цих коштів — купівлі автомобілів, БПЛА, оптичних прицілів, приладів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше необхідне.

Чи зміниться вартість проїзду в Києві

Також Київрада виділила Департаменту транспортної інфраструктури понад 1,2 мільярда гривень на регулювання тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті.

"Ціна поїздки 8 гривень давно не відповідає собівартості проїзду. Оскільки вартість ми не підвищуємо, а транспортним підприємствам працювати треба, мусимо забезпечити їм таку можливість", — заявив Кличко.

Нагадаємо, що не так давно Віталій Кличко скликав військову сесію Київради, на якій повинно було обговорюватися це питання. А через два дні після аварії на Дегтярівському мосту, Кличко звинуватив у інциденті компанію-підрядника.