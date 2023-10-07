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У Кличко решили заказать долгострой для воинов АТО по ценам, вдвое дороже

7 октября 2023 10:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
У Кличко решили заказать долгострой для воинов АТО по ценам, вдвое дороже
Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Коммунальное предпринимательство "Жилинвестбуд-УКБ" Киевсовета 2 октября по результатам тендера заказало ООО "БК "Аскон" работы по завершению реконструкции жилого дома на бульваре Кольцова, 24-а в Святошинском районе. Сумма составляет 522 млн грн.

Об этом говорится в системе Prozorro.

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В июне текущего года "БК "Аскон" выиграла торги в завершение реконструкции 22-этажки на улице Кольцова, 24-я за 522 млн грн. Тогда Госаудитслужба начала мониторинг, по результатам которого обязала заказчика устранить нарушение путем расторжения договора. фирма-победитель в своем тендерном предложении некоторые документы подала с нарушениями, заказчик не согласился и обжаловал заключение ГАСУ в суд.

Однако впоследствии договор все же был расторгнут "в связи с производственной необходимостью в соответствии со статьями 651, 653, 654 ГК Украины". На повторные торги пришла только "БК "Аскон", которая должна выполнить работы до конца следующего года.

Но цены некоторых стройматериалов в итоговой ведомости ресурсов превышают рыночный уровень:

У Кличко решили заказать долгострой для воинов АТО по вдвое более дорогим ценам
Смета расходов. Источник: nashigroshi

Согласно четырем позициям в смете, общее превышение составляет 4 млн грн. Это цена 220 путевок для оздоровления детей в течение двух недель в горном санатории "Перлина Карпат".

Кто руководит учреждением

"БК "Аскон" принадлежит Владлену Стержинскому и Станиславу Горбачевскому. Стержинский также владеет ООО "Глобал-Про" с Евгением Подопригорой и Владимиром Владимировым. До июля текущего года партнером Стержинского по "Глобал-Про" был Алексей Веллер из Беларуси, который сейчас остается бухгалтером этой компании.

Согласно разрешению на строительство многоквартирных жилых домов в Буче, предоставленного "БК "Аскон" по требованию тендерной документации, Веллер являлся главным инженером проекта и осуществлял авторский надзор.

"Глобал-Про" выступала генеральным проектировщиком реконструкции киевского детсада №652, где генподрядчиком была "БК "Аскон", а заказчиком — КП "Спецжилфонд" Киеврады.

Напомним, что ранее у Кличко заявили о ликвидации одного из коммунальных предприятий. Перед этим киевский мэр сообщил, что этот отопительный сезон в столице будет тяжелым. А еще раньше Бюро экономической безопасности не позволило его команде растратить из бюджета Киева 12,5 миллиона гривен.

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