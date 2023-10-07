У Кличка вирішили замовити довгобуд для воїнів АТО за вдвічі дорожчими цінами

Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Комунальне підприємництво "Житлоінвестбуд-УКБ" Київради 2 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "БК "Аскон" роботи із завершення реконструкції житлового будинку на бульварі Кольцова, 24-а у Святошинському районі. Сума складає 522 млн грн.

Про це йдеться у системі Prozorro.

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У червні поточного року "БК "Аскон" виграла торги на завершення реконструкції 22-поверхівки на вулиці Кольцова, 24-а за 522 млн грн. Тоді Держаудитслужба розпочала моніторинг, за результатами якого зобов’язала замовника усунути порушення шляхом розірвання договору. Зазначається, що фірма-переможець у своїй тендерній пропозиції деякі документи подала з порушеннями. Замовник не погодився та оскаржив висновок ДАСУ до суду.

Однак згодом договір все ж розірвали "у зв’язку з виробничою необхідністю відповідно до статей 651, 653, 654 ЦК України". На повторні торги прийшла лише "БК "Аскон". Вона має виконати роботи до кінця наступного року.

Але ціни деяких будматеріалів у підсумковій відомості ресурсів перевищують ринковий рівень:

Кошторис витрат. Джерело: nashigroshi

Згідно з чотирма позиціями у кошторисі, загальне перевищення становить 4 млн грн. Це ціна 220 путівок для оздоровлення дітей протягом двох тижнів у гірському санаторії "Перлина Карпат".

Хто керує установою

"БК "Аскон" належить Владлену Стержинському та Станіславу Горбачевському. Стержинський також володіє ТОВ "Глобал-Про" з Євгеном Підіпригорою і Володимиром Владіміровим. До липня поточного року партнером Стержинського по "Глобал-Про" був Олексій Веллер з Білорусі, який зараз лишається головним бухгалтером цієї компанії.

Відповідно до дозволу на будівництво багатоквартирних житлових будинків в Бучі, наданого "БК "Аскон" на вимогу тендерної документації, Веллер був головним інженером проєкту і здійснював авторський нагляд.

"Глобал-Про" виступала генеральним проєктувальником реконструкції київського дитсадка №652, де генпідрядником була "БК "Аскон", а замовником — КП "Спецжитлофонд" Київради.

Нагадаємо, що раніше у Кличка заявили про ліквідацію одного з комунальних підприємств. Перед цим київський мер повідомив, що цей опалювальний сезон у столиці буде важким. А ще раніше Бюро економічної безпеки не дозволило його команді викрасти з бюджету Києва 12,5 мільйонів гривень.