В КГГА рассказали, возобновили ли электроснабжение в столице

Электрик работает над восстановлением электроснабжения. Фото: Минэнерго

Сегодня, 2 января, в результате утреннего российского обстрела в некоторых районах Киева была обесточена часть объектов и жилых домов. Специалистам уже удалось восстановить электроснабжение.

Об этом сообщает КГГА.

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По состоянию на 16:00 в столице полностью возобновили электроснабжение.

"Спасибо энергетикам за оперативную и эффективную работу", — добавили в КГГА.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в результате утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксированы повреждения в электросетях. Было известно о более 250 тыс. обесточенных потребителей.

Также мы писали, что из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.

Добавим, в сети показали момент попадания вражеской ракеты по многоэтажке в Киеве.