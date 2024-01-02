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У КМДА розповіли, чи відновили електропостачання у столиці

2 січня 2024 16:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У КМДА розповіли, чи відновили електропостачання у столиці
Електрик працює над відновленням електропостачання. Фото: Міненерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 2 січня, внаслідок ранкового російського обстрілу у деяких районах Києва було знеструмлено частину обʼєктів та житлових будинків. Фахівцям вже вдалося відновити електропостачання.

Про це повідомляє КМДА.

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Станом на 16:00 у столиці повністю відновили електропостачання. 

"Дякуємо енергетикам за оперативну та ефективну роботу", — додали у КМДА.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Було відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.

Також ми писали, що через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали. Ліквідація наслідків триває досі. 

Додамо, в мережі показали момент влучання ворожої ракети по багатоповерхівці в Києві. 

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