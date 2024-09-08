Взрыв в Киеве 8 сентября — в КГГА рассказали новые подробности

В КГГА заявили, что взрыв в Голосеевском районе не связан с газом
Взрыв в Голосеевском районе Киева в воскресенье, 8 сентября, не связан с работой систем газоснабжения. Здание, где произошла авария, не было газифицировано.
Об этом информирует пресс-служба КГГА.
Взрыв в Киеве произошел не из-за газа
В мэрии столицы подчеркнули, что предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась, поскольку, по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было.
"В аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано", — говорится в сообщении.
Взрыв в Киеве 8 сентября — что известно
Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева на территории АТП произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что под завалами здания до сих пор могут оставаться люди.
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