Взрыв в Киеве 8 сентября — в КГГА рассказали новые подробности

Спасатель ГСЧС на месте аварии в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Взрыв в Голосеевском районе Киева в воскресенье, 8 сентября, не связан с работой систем газоснабжения. Здание, где произошла авария, не было газифицировано.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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В мэрии столицы подчеркнули, что предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась, поскольку, по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было.

"В аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано", — говорится в сообщении.

Скриншот заявления КГГА

Взрыв в Киеве 8 сентября — что известно

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева на территории АТП произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что под завалами здания до сих пор могут оставаться люди.