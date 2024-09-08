Вибух у Києві 8 вересня — у КМДА розповіли нові подробиці

Рятувальник ДСНС на місці аварії у Києві. Фото: ДСНС Києва

Вибух у Голосіївському районі Києва у неділю, 8 вересня, не повʼязаний з роботою систем газопостачання. Будівля, де сталася аварія, не була газифікована.

Про це інформує пресслужба КМДА.

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У мерії столиці наголосили, що попередня інформація про вибух газу не підтвердилась, оскільки за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була.

"До аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух, не газифікована", — йдеться у повідомленні.

Скриншот заяви КМДА

Вибух у Києві 8 вересня — що відомо

Нагадаємо, раніше у Голосіївському районі Києва на території АТП стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.

Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що під завалами будівлі досі можуть лишатися люди.