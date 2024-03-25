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В КГВА показали ужасные кадры с последствиями ракетной атаки на Киев

25 марта 2024 14:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В КГВА показали ужасные кадры с последствиями ракетной атаки на Киев
Последствия обстрела в Киеве. Фото: КГВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской городской военной администрации показали последствия ракетной атаки на столицу 25 марта. Обломки сбитых ракет упали в четырех районах — Печерском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком.

Видео с последствиями можно посмотреть по ссылке КГВА.

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Последствия обстрелов в Киеве 25 марта

Как известно, в Печерском районе столицы обломки сбитой ракеты разрушили заведение спортивного образования, в Соломенском — повредили многоэтажное здание, Дарницком — упали на частную застройку.

Обстрел Киева 25 марта
Последствия обстрела в Киеве. Фото: КМВА
Обстрел Киева 25 марта
Последствия обстрела в Киеве. Фото: КМВА
Обстрел Киева 25 марта
Последствия обстрела в Киеве. Фото: КМВА

Что известно об обстреле

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

В настоящее время известно о девяти раненых в результате обстрелов Киева.

Киев
война
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ракета
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