В КГВА показали ужасные кадры с последствиями ракетной атаки на Киев
В Киевской городской военной администрации показали последствия ракетной атаки на столицу 25 марта. Обломки сбитых ракет упали в четырех районах — Печерском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком.
Видео с последствиями можно посмотреть по ссылке КГВА.
Последствия обстрелов в Киеве 25 марта
Как известно, в Печерском районе столицы обломки сбитой ракеты разрушили заведение спортивного образования, в Соломенском — повредили многоэтажное здание, Дарницком — упали на частную застройку.
Что известно об обстреле
Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.
Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.
В настоящее время известно о девяти раненых в результате обстрелов Киева.
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