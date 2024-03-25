Зеленський відреагував на ракетний удар по Києву
Президент України Володимир Зеленський подякував усім службам, які ліквідовують наслідки ворожих обстрілів Києва у понеділок, 25 березня. За його словами, окупанти завдали удару балістичними ракетами, постраждали п'ятеро людей.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
Реакція Зеленського на ракетну атаку Києва 25 березня
"Дякую рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва", — написав Зеленський.
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Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
-
Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
-
Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня. Фото: ДСНС
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Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня. Фото: ДСНС
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Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня. Фото: ДСНС
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Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня. Фото: ДСНС
Президент додав, що російські окупанти завдали удару по столиці балістичними ракетами. Внаслідок цього, на жаль, є пошкодження у будинках у міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів.
Він наголосив, що Україна не втомлюється повторювати, що їй потрібно більше ППО, адже це безпека для наших міст і збережені людські життя.
"Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", — підкреслив глава держави.
Що відомо про обстріли Києва 25 березня
Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. У столиці лунали вибухи.
Внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі, які пошкодили багатоповерховий будинок. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
У Повітряних силах розповіли, що росіяни запустили по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.
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