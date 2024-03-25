Ранкова ракетна атака на столицю — у ДСНС заявили про збільшення кількості постраждалих
Російські війська в понеділок, 25 березня, здійснили атаку на Київ балістичними ракетами. Кількість постраждалих знову зросла — відомо про дев'ять поранених.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Ракетна атака на Київ 25 березня
"Кількість постраждалих у Печерському районі столиці зросла до дев'яти осіб, двох із них ушпиталено", — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають аварійно-пошукові роботи.
За словами речника ДСНС Павла Петрова, внаслідок падіння уламків було повністю знищено будівлю спортивного залу.
На місці залучені всі відповідні служби — Нацполіція, КАРС, Червоний Хрест та медики.
Нагадаємо, росіяни запустили по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.
Для ліквідації наслідків падіння уламків у Києві перекрили вулицю Бойчука та тимчасово змінили маршрути деяких тролейбусів.
Під час ракетної атаки на столицю була поранена викладачка академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.
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