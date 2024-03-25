Ранкова ракетна атака на столицю — у ДСНС заявили про збільшення кількості постраждалих

Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE

Російські війська в понеділок, 25 березня, здійснили атаку на Київ балістичними ракетами. Кількість постраждалих знову зросла — відомо про дев'ять поранених.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"Кількість постраждалих у Печерському районі столиці зросла до дев'яти осіб, двох із них ушпиталено", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

Наразі тривають аварійно-пошукові роботи.

Скриншот допису ДСНС

За словами речника ДСНС Павла Петрова, внаслідок падіння уламків було повністю знищено будівлю спортивного залу.

На місці залучені всі відповідні служби — Нацполіція, КАРС, Червоний Хрест та медики.

Нагадаємо, росіяни запустили по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.

Для ліквідації наслідків падіння уламків у Києві перекрили вулицю Бойчука та тимчасово змінили маршрути деяких тролейбусів.

Під час ракетної атаки на столицю була поранена викладачка академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.