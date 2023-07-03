В КГВА рассказали, как будут работать автоматизированные укрытия

Столичное укрытие. Фото: Новини.LIVE

Дверь в автоматизированных бомбоубежищах должна открываться автоматически, когда срабатывает воздушная тревога. Однако, если этого не произойдет, есть другие действенные методы.

Об этом сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов во время телемарафона.

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По словам Шаманова, подобные укрытия тестируют в Дарницком районе столицы.

"Она автоматически, эта система, срабатывает, когда сигнал воздушной тревоги. Система автоматически открывает дверь в укрытие. Если эта система не сработает, есть еще много вариантов: телеграмм-бот, людям будет приходить пин-код. Ну и, в конце концов, если и єто не сработало, то у человека есть ключ обычный, который просто откроет это укрытие" — сказал спикер КГВА.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве нет ограничений по использованию укрытий. Бомбоубежища и хранилища в учебных заведениях города используются по назначению.

Добавим, Днепровская райадминистрация расторгла договор по закупке детских игрушек у бомбоубежища.

Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.