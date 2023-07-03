Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В КГВА рассказали, как будут работать автоматизированные укрытия arrow

В КГВА рассказали, как будут работать автоматизированные укрытия

3 июля 2023 16:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КГВА рассказали, как будут работать автоматизированные укрытия
Столичное укрытие. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Дверь в автоматизированных бомбоубежищах должна открываться автоматически, когда срабатывает воздушная тревога. Однако, если этого не произойдет, есть другие действенные методы.

Об этом сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов во время телемарафона.

Читайте также:

Автоматизированные укрытия в Киеве

По словам Шаманова, подобные укрытия тестируют в Дарницком районе столицы.

"Она автоматически, эта система, срабатывает, когда сигнал воздушной тревоги. Система автоматически открывает дверь в укрытие. Если эта система не сработает, есть еще много вариантов: телеграмм-бот, людям будет приходить пин-код. Ну и, в конце концов, если и єто не сработало, то у человека есть ключ обычный, который просто откроет это укрытие"  — сказал спикер КГВА.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве нет ограничений по использованию укрытий. Бомбоубежища и хранилища в учебных заведениях города используются по назначению.

Добавим, Днепровская райадминистрация расторгла договор по закупке детских игрушек у бомбоубежища.

Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз