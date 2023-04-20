Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В КГВА рассказали новые детали о загадочной вспышке в столице arrow

В КГВА рассказали новые детали о загадочной вспышке в столице

20 апреля 2023 10:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В КГВА рассказали новые детали о загадочной вспышке в столице
Вспышка в Киеве ночью 19 апреля. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера вечером, 19 апреля, в пределах Киева в небе было зафиксировано падение неизвестного воздушного объекта. Это сопровождалось яркой вспышкой, которая смутила людей. Падение объекта не связано с атакой оккупантов.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Читайте также:

Загадочная вспышка в Киеве

"Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская городская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита и с пометкой "предварительная информация"! На тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было", — рассказал Попко.

По его словам, было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. После официального заявления агентства стало известно, что спутник не падал в Киеве. Попко подчеркнул, что именно это было — должны выяснить специалисты.

"Но самое главное это безопасность Киева и покой киевлян. Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла существующее вооружение", — добавил Попко.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля, впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога. Жители города видели яркую вспышку зеленого света в небе.

Также мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заверило, что вспышки над Киевом не могли быть вызваны падением спутника RHESSI.

Добавим, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию, что вчера, 19 апреля, во время вспышки в столице сработала система ПВО. Ранее это сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, однако он уже удалил это сообщение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас