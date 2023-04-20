В КГВА рассказали новые детали о загадочной вспышке в столице

Вспышка в Киеве ночью 19 апреля. Фото: google.com

Вчера вечером, 19 апреля, в пределах Киева в небе было зафиксировано падение неизвестного воздушного объекта. Это сопровождалось яркой вспышкой, которая смутила людей. Падение объекта не связано с атакой оккупантов.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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"Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская городская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита и с пометкой "предварительная информация"! На тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было", — рассказал Попко.

По его словам, было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. После официального заявления агентства стало известно, что спутник не падал в Киеве. Попко подчеркнул, что именно это было — должны выяснить специалисты.

"Но самое главное это безопасность Киева и покой киевлян. Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла существующее вооружение", — добавил Попко.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля, впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога. Жители города видели яркую вспышку зеленого света в небе.

Также мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заверило, что вспышки над Киевом не могли быть вызваны падением спутника RHESSI.

Добавим, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию, что вчера, 19 апреля, во время вспышки в столице сработала система ПВО. Ранее это сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, однако он уже удалил это сообщение.