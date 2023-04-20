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У КМВА розповіли нові деталі щодо загадкового спалаху в столиці

20 квітня 2023 10:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У КМВА розповіли нові деталі щодо загадкового спалаху в столиці
Спалах у Києві вночі 19 квітня. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора ввечері, 19 квітня, у межах Києва у небі було зафіксовано падіння невідомого повітряного об’єкта. Це супроводжувалося яскравим спалахом, який збентежив людей. Падіння об'єкта не пов'язано з атакою окупантів.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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"Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою "попередня інформація"! На той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було", — розповів Попко.

За його словами, було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Після офіційної заяви агенції стало відомо, що супутник не падав у Києві. Попко наголосив, що саме це було — повинні з'ясувати фахівці.

"Але найголовніше це безпека Києва і спокій киян. Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", — додав Попко.

Нагадаємо, у Києві увечері 19 квітня, вперше за шість днів, було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста бачили яскравий спалах зеленого світла у небі. 

Також ми писали, що Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) запевнило, що спалахи над Києвом не могли бути спричинені падінням супутника RHESSI.

Додамо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію, що вчора, 19 квітня, під час спалаху в столиці спрацювала система ППО. Раніше це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, однак він вже видалив це повідомлення.

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