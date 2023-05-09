В КГВА рассказали, что в пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов

Работник ГСЧС рядом с заминированной территорией. Фото: КОВА

Сегодня, 9 мая, в пригороде Киева будут раздаваться звуки взрывов. Людей призвали не волноваться, ведь будут работать саперы.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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Взрывы в Киевской области

"Сегодня в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

В КГВА призвали сохранять спокойствие и во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Напомним, россияне снова атаковали Киев, на этот раз используя крылатые ракеты. Но все ракеты, а это около 15 единиц оружия, были сбиты противовоздушной обороной.

Также мы писали, что в предыдущую ночь Киев пережил самую массированною дроновую атаку за все время полномасштабной войны. Над столицей было сбито 36 беспилотников-камикадзе.

Добавим, в результате массированной атаки дронами в ночь на 8 мая были повреждены здания, автомобили и пострадали люди в трех районах Киева. В частности, есть повреждения и пострадавшие в Соломенском районе