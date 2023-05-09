У КМВА розповіли, що у передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів

Працівник ДСНС поряд із замінованою територією. Фото: КОВА

Сьогодні, 9 травня, у передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів. Людей закликали не хвилюватися, адже працюватимуть сапери.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Вибухи в Київській області

"Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали зберігати спокій та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, росіяни знову атакували Київ, цього разу використовуючи крилаті ракети. Але усі ракети, а це близько 15 одиниць зброї, були збиті протиповітряною обороною.

Також ми писали, що попередньої ночі Київ пережив наймасовішу дронову атаку за увесь час повномасштабної війни. Над столицею було збито 36 безпілотників-камікадзе.

Додамо, внаслідок масованої атаки дронами в ніч проти 8 травня було пошкоджено будівлі, автомобілі та постраждали люди у трьох районах Києва. Зокрема, є пошкодження та постраждалі у Солом'янському районі