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У КМВА розповіли, що у передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів

9 травня 2023 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У КМВА розповіли, що у передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів
Працівник ДСНС поряд із замінованою територією. Фото: КОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 9 травня, у передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів. Людей закликали не хвилюватися, адже працюватимуть сапери.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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"Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали зберігати спокій та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, росіяни знову атакували Київ, цього разу використовуючи крилаті ракети. Але усі ракети, а це близько 15 одиниць зброї, були збиті протиповітряною обороною.

Також ми писали, що попередньої ночі Київ пережив наймасовішу дронову атаку за увесь час повномасштабної війни. Над столицею було збито 36 безпілотників-камікадзе.

Додамо, внаслідок масованої атаки дронами в ніч проти 8 травня було пошкоджено будівлі, автомобілі та постраждали люди у трьох районах Києва. Зокрема, є пошкодження та постраждалі у Солом'янському районі

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