Карандеев обвинил Кличко в ложных заявлениях о сносе усадьбы Зеленских

Усадьба Зеленских в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Исполняющий обязанности главы Министерства культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев отреагировал на заявление мэра Киева Виталия Кличко относительно сноса усадьбы Зеленских. Он обвинил его в упреках в адрес ведомства.

Об этом Ростислав Карандеев написал в Facebook.

Читайте также:

Снос усадьбы Зеленских в Киеве

Кличко заявлял, что за последние годы киевские власти якобы направили в Минкульт десятки обращений о том, чтобы занести более полутора тысяч памятников и только что обнаруженных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. По словам мэра Киева, ведомство якобы внесло в этот реестр около сотни таких объектов.

Пост Кличко. Фото: скриншот

"Во-первых, от Департамента охраны культурного наследия Киевская городская государственная администрация — КГГА за последние два года в Министерство культуры и информационной политики Украины поступили обращения о занесении в Государственный реестр недвижимых памятников не более 1500, а 817 объектов", — заявил Карандеев.

Усадьба Зеленских в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Он подчеркнул, что по результатам обработки МКИП принято три приказа о внесении 242 памятников из указанных перечней в Реестр. Карандеев отметил, что на такое количество объектов, предоставленных столичным органом охраны культурного наследия, учетная документация отвечала требованиям законодательства.

По его словам, большинство документов, поданных КГГА в МКИП, были изготовлены невнимательно, содержали многочисленные грубые ошибки. Речь идет об объектах с символикой коммунистического тоталитарного режима. Карандеев отметил, что также в перечне объектов, поданных КГГА на внесение в Реестр, оказались уже занесенные ранее. Исполняющий обязанности главы Минкульта отметил, что особенно странным было увидеть среди предложений объекты, которые ранее были признаны такими, которые не подлежат занесению в Реестр.

Усадьба Зеленских в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Что касается дома Евмения Зеленского, то он, по словам главы Минкульта, не внесен в Государственный реестр.

"КГГА за все время не смогла подготовить и подать необходимую для внесения здания в Перечень объектов культурного наследия учетную документацию. С соответствующим письмом от 18.07.2024 в МКИП обратилась ОО "Наследие Киев". К сожалению, то ли узнав о такой инициативе, то ли по случайному совпадению, но застройщик в тот же день почти полностью разрушил исторически значимое здание. Однако МКИП все равно безотлагательно рассмотрит представленную учетную документацию на заседании Экспертной комиссии по вопросам учета объектов культурного наследия", — отметил Карандеев.

Пост Карандеева. Фото: скриншот

Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники. Полиция начала уголовное производство и изъяла технику.

Впоследствии в Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".

В Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.