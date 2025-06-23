В Минобороны России сделали циничное заявление после обстрела Киева 23 июня

Обстрел Киева 23 июня. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Министерстве обороны России сделали циничное заявление после обстрела Киева. Там заявили, что "достигли всех целей удара".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

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В Минобороны страны-террориста заявили, что ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками "по предприятиям военно-промышленного комплекса" в Киевской области.

Кроме того, захватчики сообщили об обстрелах якобы "военного аэродрома и арсенала минно-торпедного вооружения ВМС Украины".

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", — цинично заявили в России.

Обстрел Киева 23 июня

Напомним, этой ночью оккупанты совершили массированный обстрел Киева и области. Захватчики били по жилым районам, больницам и спортивной инфраструктуре.

В частности, разрушениям подверглась пятиэтажка в Шевченковском районе. В результате атаки погибли семь человек.

Армия РФ повредила также инфраструктуру станции "Святошин". Один из выходов метро временно не работает.

Кроме того, в результате обстрела разрушено здание спортивного комплекса Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского".

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