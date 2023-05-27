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У судьи, сбившего нацгвардейца, взяли биологические образцы для исследования

27 мая 2023 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
У судьи, сбившего нацгвардейца, взяли биологические образцы для исследования
Место происшествия ДТП в Киеве. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 26 мая, по ходатайству прокуратуры у судьи, который сбил нацгвардейца, принудительно взяли биологические образцы. Их направили для исследования экспертам.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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По словам Максимец, результаты по биологическим образцам будут известны в ближайшее время.

"Кроме этого, уже сегодня Высший совет правосудия будет рассматривать представление прокуратуры о предоставлении разрешения на содержание судьи под стражей. В случае, если этот орган признает доводы прокуроров обоснованными, сторона обвинения будет иметь право обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", — рассказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что правоохранители делают все, чтобы виновник не избежал справедливого наказания.

Напомним, вчера ночью, 26 мая, глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосте. Отмечается, что чиновник был в нетрезвом состоянии.

Также мы писали, что председатель Макаровского районного суда мог помогать другим водителям под хмельком избегать ответственности. Активисты говорят, что именно Тандыр в свое время закрыл административное производство по факту совершения ДТП, открытого другим судьей.

Добавим, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов судьи. Он отказался от сдачи анализов на наркотическое и алкогольное опьянение.

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