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Удар по Киеву – россияне повредили несколько посольств

20 декабря 2024 15:13
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Киева 20 декабря — повреждены шесть посольств
Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

В результате ракетного удара российских оккупантов по Киеву 20 декабря повреждены шесть посольств других стран. Все они расположены в одном доме, который получил значительные повреждения.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 20 декабря.

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Тихий рассказал, что сегодня россияне повредили здание, где размещены посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, элементы потолка, сообщил Тихий.

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    Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE
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    Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE
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    Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE
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    Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE
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"Удар по дипломатическим учреждениям абсолютно варварское нападение. Везде в мире это пересечение красных линий и международных правил. Этими атаками Россия лишь подтверждает свой статус абсолютного варвара", — подчеркнул спикер МИД.

Также известно, что здание находится на балансе Гендирекции по обслуживанию дипломатических представительств. Украинское министерство иностранных дел уже проводит оценку ущерба и работает над ликвидацией последствий.

Тихий добавил, что жертв среди иностранных дипломатов нет.

Напомним, утром в Киеве раздались мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.

В результате вражеской атаки пострадало 12 человек, еще один погиб. Также в Голосеевском районе столицы повреждены тепломагистрали. Без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Киев МИД обстрелы ракетный удар посольство

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