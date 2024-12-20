Обстрелы Киева 20 декабря — повреждены шесть посольств

Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

В результате ракетного удара российских оккупантов по Киеву 20 декабря повреждены шесть посольств других стран. Все они расположены в одном доме, который получил значительные повреждения.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 20 декабря.

Читайте также:

Поврежденные посольства в Киеве

Тихий рассказал, что сегодня россияне повредили здание, где размещены посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, элементы потолка, сообщил Тихий.

Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Киеву Фото: Новини.LIVE 1/7 ​ 7

"Удар по дипломатическим учреждениям абсолютно варварское нападение. Везде в мире это пересечение красных линий и международных правил. Этими атаками Россия лишь подтверждает свой статус абсолютного варвара", — подчеркнул спикер МИД.

Также известно, что здание находится на балансе Гендирекции по обслуживанию дипломатических представительств. Украинское министерство иностранных дел уже проводит оценку ущерба и работает над ликвидацией последствий.

Тихий добавил, что жертв среди иностранных дипломатов нет.

Напомним, утром в Киеве раздались мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.

В результате вражеской атаки пострадало 12 человек, еще один погиб. Также в Голосеевском районе столицы повреждены тепломагистрали. Без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.