Главная Киев Удар по Киеву — сколько людей считаются пропавшими без вести

Удар по Киеву — сколько людей считаются пропавшими без вести

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 10:03
Атака на Киев 28 августа - сколько людей пропали без вести
Поисково-спасательные работы в Дарницком районе. Фото: ГСЧС

Семь человек пропали без вести после удара РФ по дому в Дарницком районе столицы. Поисковые работы продолжаются.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Читайте также:

РФ атаковала дом двумя ракетами

По словам Клименко, было как минимум два ракетных удара — в дом и рядом с ним.

Среди погибших в этом доме — 14-летняя девушка. Одного ребенка 11 лет спасли, но он в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в Киеве в результате ночного удара уже известно о 45 раненых и восьмеро погибших. Пострадал ТЦ в Киеве, а также популярный ЖК.

Также мы писали, что после атаки в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах.

Киев оккупанты война в Украине пропавшие без вести атака
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
