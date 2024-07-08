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Удар по роддому в Киеве — количество жертв увеличилось

8 июля 2024 17:12
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Бригадир София
редактор
Удар по Исиде 8 июля — количество пострадавших выросло
Последствия удара по больнице в Киеве. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне совершили массированную ракетную атаку по Украине в понедельник, 8 июля. Из-за вражеского удара пострадал частный роддом, известно о семи погибших.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

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Информация об ударе поступила в 13:44 почти сразу после завершения воздушной тревоги в Киеве. Семь гражданских погибли в результате обстрела "Исиды", находящегося в Днепровском районе столицы. На городские события работают спасатели.

Удар по роддому в Киеве 8 июля 2024 года
Последствия удара по больнице в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Россияне ударили по роддому в Киеве 8 июля 2024 год
Последствия удара по роддому. Фото: Новини.LIVE

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Также мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

Кроме того, в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели несколько взрывов. Россияне запустили баллистику из Крыма. Из-за массированной ракетной атаки в городе десяток погибших, 47 человек ранены.

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