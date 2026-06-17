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Главная Киев Удар по Украине 15 июня: РФ повредила 13 исторических памятников

Удар по Украине 15 июня: РФ повредила 13 исторических памятников

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 06:59
Удар по Украине 15 июня: РФ повредила 13 исторических памятников
Последствия нападения России на Успенский собор. Фото: Новини.LIVE

Министр культуры Татьяна Бережная заявила, что Россия повредила сразу 13 исторических памятников в Киеве, Харькове и Днепре. Это произошло в результате комбинированной атаки РФ в ночь на 15 июня.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Что известно о повреждениях исторических памятников после обстрела РФ

По словам Бережной, в ту ночь наиболее болезненным стало попадание по киностудии Довженко. Она подчеркнула, что целенаправленный террор против национальной идентичности и искусства должен немедленно прекратиться.

"Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины, а это более ста тысяч костюмов и более трех миллионов костюмных реквизитов. Это уже вторая атака на киностудию в этом месяце, что свидетельствует о том, что россияне пытаются прицельно уничтожить украинский кинематограф", — сказала министр.

Также отметим, что помимо киностудии, в результате атаки РФ пострадала крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры, "Художественный арсенал»"и Дворец Украина. Кроме того, взрывной волной были выбиты все окна в корпусе университета Карпенко-Карого и ряде музеев на территории Лавры, однако сами экспонаты там уцелели и обошлось без жертв среди людей.

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При этом в Харькове вражеский дрон попал в художественный музей. К счастью, руководство учреждения успело эвакуировать самые ценные шедевры ещё в начале полномасштабной войны, поэтому сейчас специалисты оценивают ущерб только той части фонда, которая оставалась в хранилищах.

Как сообщало Новини.LIVE, по словам пресс-секретаря ГСЧС Киева Павла Петрова, спасатели смогли не допустить распространения пожара внутрь храма в Лавре. Огонь локализовали с помощью 30 единиц техники.

\Также мы писали, что по территории киностудии Довженко попали две ракеты. В результате были уничтожены 100 тысяч костюмов для фильмов.

Киев киностудия имени Довженко Киево-Печерская лавра
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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