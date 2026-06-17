Удар по Україні 15 червня: РФ пошкодила 13 історичних пам'яток

Наслідки атаки Росії на Успенський собор. Фото: Новини.LIVE

Міністервка культури Тетяна Бережна заявила, що Росія пошкодила одразу 13 історичних пам'яток у Києві, Харкові та Дніпрі. Це сталося внаслідок комбінованої атаки РФ в ніч проти 15 червня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Що відомо про пошкодження історичних пам'яток після обстрілу РФ

За словами Бережної, тієї ночі найбільш болючим стало влучання по кіностудії Довженка. Вона наголосила, що цілеспрямований терор проти національної ідентичності та мистецтва повинен повинен негайно закінчитися.

"Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України, а це понад сто тисяч костюмів і понад три мільйони костюмних реквізитів. Це вже друга атака на кіностудію цього місяця, що свідчить про те, що росіяни намагаються прицільно знищити український кінематограф", — сказала міністерка.

Також зауважимо, що окрім кіностудії, внаслідок атаки РФ постраждав дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, Мистецький арсенал та Палац Україна. Окрім того, вибуховою хвилею були вибиті все вікна у корпусі університету Карпенка-Карого та низці музеїв на території Лаври, проте самі експонати там вцілили та обійшлося без жертв серед людей.

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При цьому у Харкові ворожий дрон влучив у художній музей. На щастя, керівництво закладу встигло евакуювати найцінніші шедеври ще на початку повномасштабної війни, тож зараз фахівці оцінюють збитки лише тієї частини фонду, що залишалася у сховищах.

Як повідомляло Новини.LIVE, за словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, рятувальники змогли не допустили пожежу всередину храму у лаврі. Вогонь локалізували за допомогою 30 одиницям техніки.

\Також ми писали, що по території кіностудії Довженка влучили дві ракети. Через це були знищені 100 тисяч костюмів для фільмів.