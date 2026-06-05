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Главная Киев Удар по заводу "Яготинское для детей": Зеленский резко отреагировал

Удар по заводу "Яготинское для детей": Зеленский резко отреагировал

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 12:47
Удар по заводу "Яготинское для детей": Зеленский резко отреагировал
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по заводу "Яготинское для детей", который производил детское питание. Известно, что он расположен в Киевской области. Сейчас на месте обстрела продолжаются спасательные работы.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 5 июня, передает Новини.LIVE.

Российский удар по заводу "Яготинское для детей"

"Перечень очередных "побед" России за несколько дней пополнился заводом "Яготинское для детей", который производил детское питание. На Киевщине продолжаются спасательные работы на месте этого удара — подразделения ГСЧС уже ликвидировали пожар", — отметил Зеленский.

Удар Росії по Київщині 5 червня
Последствия российского удара по заводу "Яготинское для детей" в Киевской области. Фото: ГСЧС
Російський обстріл Київщини 5 червня
Последствия российской атаки на Киевскую область 5 июня. Фото: ГСЧС

Сейчас известно о семи раненых и четырех погибших. Глава государства выразил соболезнования родным и близким.

Удар Росії по заводу "Яготинському" у Київській області
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС
Обстріл Київщини 5 червня
Обстрел завода "Яготинское для детей" в Киевской области 5 июня. Фото: ГСЧС

Другие удары России

Кроме того, среди перечня российских ударов продовольственные склады и почтовый сервис в Днепропетровской области, машина скорой в Херсоне, здание школы в Сумской области, портовая инфраструктура в Одесской области, жилые дома и здание амбулатории в Харьковской области.

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"Россия продолжает свою войну против жизни, и каждый, кто нам помогает, действительно стоит на ее защите. Каждый пакет поддержки с антибаллистикой, каждая наша общая договоренность о производстве оружия, все шаги мира в санкциях против России — все это помогает защищать жизни людей. Спасибо каждому, кто с Украиной! Важно всем вместе заставлять Россию закончить эту их войну и перейти к дипломатии", — добавил Зеленский.

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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС и Киевскую ОВА, 5 июня российские оккупанты ударили по молокозаводу "Яготинское для детей". Под руинами могут находиться по меньшей мере два человека.

А 4 июня россияне беспилотниками ударили по промышленному предприятию в Киевской области, в результате чего произошел пожар на объекте инфраструктуры, а также пострадал водитель бензовоза.

Владимир Зеленский Киевская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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