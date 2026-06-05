Удар по заводу "Яготинське для дітей": Зеленський різко відреагував

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Український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський удар по заводу "Яготинське для дітей", що виробляв дитяче харчування. Відомо, що він розташований у Київській області. Наразі на місці обстрілу тривають рятувальні роботи.

Про це глава держави повідомив у пʼятницю, 5 червня, передає Новини.LIVE.

Російський удар по заводу "Яготинське для дітей"

"Перелік чергових "перемог" Росії за кілька днів поповнився заводом "Яготинське для дітей", що виробляв дитяче харчування. На Київщині тривають рятувальні роботи на місці цього удару — підрозділи ДСНС уже ліквідували пожежу", — зазначив Зеленський.

Наслідки російського удару по заводу "Яготинське для дітей" у Київській області. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Київщину 5 червня. Фото: ДСНС

Наразі відомо про сімох поранених та чотирьох загиблих. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Обстріл заводу "Яготинське для дітей" у Київській області 5 червня. Фото: ДСНС

Інші удари Росії

Крім того, серед переліку російських ударів продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, машина швидкої в Херсоні, будівля школи на Сумщині, портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та будівля амбулаторії на Харківщині.

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"Росія продовжує свою війну проти життя, і кожен, хто нам допомагає, дійсно стоїть на його захисті. Кожен пакет підтримки з антибалістикою, кожна наша спільна домовленість про виробництво зброї, всі кроки світу у санкціях проти Росії — все це допомагає захищати життя людей. Дякую кожному, хто з Україною! Важливо всім разом примушувати Росію закінчити цю їхню війну та перейти до дипломатії", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС та Київську ОВА, 5 червня російські окупанти вдарили по молокозаводу "Яготинське для дітей". Під руїнами можуть перебувати щонайменше дві людини.

А 4 червня росіяни безпілотниками вдарили по промисловому підприємству в Київській області, внаслідок чого сталася пожежа на обʼєкті інфраструктури, а також постраждав водій бензовоза.