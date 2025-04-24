Обстрел Киева 24 апреля — житель разрушенной многоэтажки рассказал, как ему удалось выжить

Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В Киеве после российского ракетного удара по многоэтажке 24 апреля есть погибшие и раненые. Один из мужчин чудом выжил, оказавшись под обломками в собственном доме.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Рассказ пострадавшего

Виталий, житель пятиэтажного дома в Святошинском районе Киева, который пострадал в результате российского удара, чудом остался жив. На момент атаки мужчина спал в квартире.

"Я пришел в себя. На мне была целая куча всего — все, что было в квартире, оказалось на мне. Дверь была выбита. Смог потихоньку выползти", — рассказал он.

Дом, в котором проживал Виталий, подвергся серьезным разрушениям. Спасатели разбирают завалы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, в результате российского обстрела 24 апреля в Киеве погибли двое детей. Всего пока известно о восьми погибших.

Кроме того, спасателям удалось достать из-под завалов мужчину, который пробыл там более шести часов. А в Александрийскую клиническую больницу привезли 15 пострадавших киевлян.