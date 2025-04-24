Обстріл Києва 24 квітня — мешканець зруйнованої багатоповерхівки розповів, як йому вдалося вижити

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У Києві після російського ракетного удару по багатоповерхівці 24 квітня є загиблі та поранені. Один з чоловіків дивом вижив, опинившись під уламками у власному помешканні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Розповідь постраждалого

Віталій, мешканець п’ятиповерхового будинку у Святошинському районі Києва, який постраждав унаслідок російського удару, дивом залишився живим. На момент атаки чоловік спав у квартирі.

"Я прийшов до тями. На мені була ціла купа всього — все, що було в квартирі, опинилося на мені. Двері були вибиті. Зміг потихеньку виповзти", — розповів він.

Будинок, у якому проживав Віталій, зазнав серйозних руйнувань. Рятувальники розбирають завали, триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 24 квітня у Києві загинули двоє дітей. Загалом наразі відомо про вісьмох загиблих.

Крім того, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чоловіка, який пробув там понад шість годин. А до Олександрійської клінічної лікарні привезли 15 постраждалих киян.