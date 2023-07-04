Управление образования одного из районов Киева заказало рации для укрытий: сколько потратили
В Киеве управление образования Днепровской РГА приобрело раций для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.
Об этом говорится в системе закупок Prozorro.
Рации в укрытие за миллион
Отмечается, что было заказано 26 раций за 1178520 гривен.
Как указано в отчете, девайсы понадобились для хранилищ по следующим адресам:
- Мира, 6-я;
- просп. Мира, 10;
- просп. Соборности, третья.
Напомним, ранее мы писали, что Днепровская райадминистрация расторгла договор по закупке детских игрушек у бомбоубежища.
Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.
Также в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.