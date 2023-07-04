Управление образования одного из районов Киева заказало рации для укрытий: сколько потратили

Человек, прав в руке. Фото: unsplash.com

В Киеве управление образования Днепровской РГА приобрело раций для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.

Об этом говорится в системе закупок Prozorro.

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Отмечается, что было заказано 26 раций за 1178520 гривен.

Как указано в отчете, девайсы понадобились для хранилищ по следующим адресам:

Мира, 6-я;

просп. Мира, 10;

просп. Соборности, третья.

В Киеве закупили рации в укрытие более чем на миллион гривен. Скриншот сайта Prozorro

Напомним, ранее мы писали, что Днепровская райадминистрация расторгла договор по закупке детских игрушек у бомбоубежища.

Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.