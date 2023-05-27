В автомобиле судьи, который сбил нацгвардейца, нашли спиртные напитки

Автомобиль судьи, который сбил нацгвардейца. Фото: ГБР

В автомобиле судьи Алексея Тандыра, сбившего насмерть 23-летнего нацгвардейца, нашли бутылки с недопитыми спиртными напитками. Их отправили на экспертизу.

Об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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Сапьян сообщила, что результаты анализов будут известны через 5-7 дней.

По ее словам, сейчас готовится заседание, где Тандыру будут выбирать меру пресечения. Прокуроры будут просить взять судью под стражу без права внесения залога.

Напомним, сегодня, 27 мая, Высший совет правосудия разрешил арест судьи Тандыра. Он сбил нацгвардейца, стоявшего на блокпосте в Киеве.

Также мы писали, что председатель Макаровского районного суда мог помогать другим водителям в нетрезвом состоянии избегать ответственности. Активисты говорят, что именно Тандыр в свое время закрыл административное производство по факту совершения ДТП, открытого другим судьей.

Добавим, по ходатайству прокуратуры у сбившего нацгвардейца судьи принудительно взяли биологические образцы. Их направили для исследования экспертам.