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В "Азове" прокомментировали российский ракетный удар по "Охматдету" и ложь Кремля

8 июля 2024 19:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Азов отреагировали на российский ракетный удар по "Охматдету"
Последствия российского удара по "Охматдету". Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В понедельник, 8 июля, российские силы нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдета" в Киеве. В полку "Азов" подчеркнули, что это очередное военное преступление России.

Об этом сообщила пресс-служба полка в  Telegram.

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В "Азове" заявили, что в "Охматдете" проходят лечение украинские дети с тяжелыми заболеваниями, включая онко-гематологическое отделение. Также там отметили, что российские боты снова получили инструкции, как оправдать свои преступления, утверждая, что в здании находились военнослужащие "Азова".

В полку напомнили, что такие фейки распространялись и во время обороны Мариуполя.

"Тогда по версии россиян, в здании роддома располагалась база "Азова". Как и в Драмтеатре, рядом с которым была гигантская надпись "ДЕТИ". Как и многочисленные жилые дома, на которых сидели фантомные "азовские снайперы". А также объект критической инфраструктуры, разрушенные российской артиллерией и авиацией, потому что там якобы скрывались украинские защитники", — говорится в сообщении.

Обстрел Охматдета 8 июля 2024 года
Коллаж от полка "Азов"

Военнослужащие батальона "Азов" заверили, что сейчас они занимают позиции у Кременной, постепенно отвоевывая украинскую территорию и отодвигая противника.

"В России зато сегодня празднуют День семьи. Атака на детскую больницу в Киеве — это, вероятно, своеобразное поздравление от "братского народа". Полностью в стиле российских военных преступлений во имя защиты семейных ценностей", — добавили в "Азове".

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеского удара пострадал и частный роддом, там погибли семь человек.

Киев война дети Мариуполь Украина полк "Азов" война в Украине Охматдет ракетный удар больница

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