В Азов відреагували на російський ракетний удар по "Охматдиту"

Наслідки російського удару по "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 8 липня, російські сили здійснили ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдиту" в Києві. В полку "Азов" підкреслили, що це черговий воєнний злочин Росії.

Про це повідомила пресслужба полку у Telegram.

Читайте також:

Азов про удар по "Охматдиту"

В "Азові" заявили, що в "Охматдиті" проходять лікування українські діти з важкими захворюваннями, включаючи онко-гематологічне відділення. Також там зазначили, що російські боти знову отримали інструкції, як виправдати свої злочини, стверджуючи, що в будівлі знаходилися військовослужбовці "Азову".

В полку нагадали, що такі ж фейки розповсюджувалися і під час оборони Маріуполя.

"Тоді за версією росіян, у будівлі пологового будинку розташовувалася база "Азову". Як і в Драмтеатрі, поряд із яким був велетенський напис "ДЕТИ". Як і чисельні житлові будинки, на яких сиділи фантомні "азовські снайпери". А також об'єкти критичної інфраструктури, зруйновані російською артилерією та авіацією, бо там нібито переховувалися українські захисники", — йдеться в повідомлені.

Колаж від полку "Азов"

Військовослужбовці батальйону "Азов" запевнили, що зараз вони займають позиції біля Кремінної, поступово відвойовуючи українську територію і відсуваючи противника.

"У рф зате сьогодні святкують День сім'ї. Атака на дитячу лікарню в Києві — це, ймовірно, своєрідне привітання від "братського народу". Цілком у стилі російських воєнних злочинів в ім'я захисту сімейних цінностей", — додали в "Азов".

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Згодом стало відомо, що через ворожий удар постраждав і приватний пологовий будинок, там загинуло семеро осіб.