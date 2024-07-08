В Азов відреагували на російський ракетний удар по "Охматдиту"

В "Азові" прокоментували російський ракетний удар по "Охматдиту" та брехню Кремля
У понеділок, 8 липня, російські сили здійснили ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдиту" в Києві. В полку "Азов" підкреслили, що це черговий воєнний злочин Росії.
Про це повідомила пресслужба полку у Telegram.
Азов про удар по "Охматдиту"
В "Азові" заявили, що в "Охматдиті" проходять лікування українські діти з важкими захворюваннями, включаючи онко-гематологічне відділення. Також там зазначили, що російські боти знову отримали інструкції, як виправдати свої злочини, стверджуючи, що в будівлі знаходилися військовослужбовці "Азову".
В полку нагадали, що такі ж фейки розповсюджувалися і під час оборони Маріуполя.
"Тоді за версією росіян, у будівлі пологового будинку розташовувалася база "Азову". Як і в Драмтеатрі, поряд із яким був велетенський напис "ДЕТИ". Як і чисельні житлові будинки, на яких сиділи фантомні "азовські снайпери". А також об'єкти критичної інфраструктури, зруйновані російською артилерією та авіацією, бо там нібито переховувалися українські захисники", — йдеться в повідомлені.
Військовослужбовці батальйону "Азов" запевнили, що зараз вони займають позиції біля Кремінної, поступово відвойовуючи українську територію і відсуваючи противника.
"У рф зате сьогодні святкують День сім'ї. Атака на дитячу лікарню в Києві — це, ймовірно, своєрідне привітання від "братського народу". Цілком у стилі російських воєнних злочинів в ім'я захисту сімейних цінностей", — додали в "Азов".
Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.
Згодом стало відомо, що через ворожий удар постраждав і приватний пологовий будинок, там загинуло семеро осіб.
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