Как курсируют поезда на красной линии метро 24 января

"Красная" линия киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме. На вход открыты все станции.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в субботу, 24 января.

Как курсируют поезда на "красной" линии метро

Поезда курсируют согласно графику выходного дня.

"Время ожидания поезда согласно графику выходного дня — шесть минут", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия в ночь на 24 января массированно атаковала Киев. Впоследствии на "зеленой" линии метро зафиксировали повреждения.

Поскольку основной целью ночной атаки на столицу была энергетика, то на "красной" линии метро возник дефицит электроэнергии.

Всего этой ночью Россия убила в Киеве одного человека. Также есть раненые.

Из-за обстрела есть частичное разрушение фабрики Roshen.