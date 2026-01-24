Видео
Главная Киев В КГГА сделали заявление о работе метро

В КГГА сделали заявление о работе метро

Дата публикации 24 января 2026 16:01
Как курсируют поезда на красной линии метро 24 января
Люди выходят из метро. Фото: Новини.LIVE

"Красная" линия киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме. На вход открыты все станции.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в субботу, 24 января.

кмда
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Как курсируют поезда на "красной" линии метро

Поезда курсируют согласно графику выходного дня.

"Время ожидания поезда согласно графику выходного дня  шесть минут", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия в ночь на 24 января массированно атаковала Киев. Впоследствии на "зеленой" линии метро зафиксировали повреждения.

Поскольку основной целью ночной атаки на столицу была энергетика, то на "красной" линии метро возник дефицит электроэнергии.

Всего этой ночью Россия убила в Киеве одного человека. Также есть раненые.

Из-за обстрела есть частичное разрушение фабрики Roshen.

Киев метро электроэнергия метрополитен станции метро
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
