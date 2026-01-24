Відео
Головна Київ У КМДА зробили заяву про роботу метро

У КМДА зробили заяву про роботу метро

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 16:01
Як курсують поїзди на червоній лінії метро 24 січня
Люди виходять з метро. Фото: Новини.LIVE

"Червона" лінія київського метрополітену відновила роботу у звичайному режимі. На вхід відкриті всі станції. 

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у суботу, 24 січня.

кмда
Допис КМДА. Фото: скриншот

Як курсують поїзди на "червоній" лінії метро

Поїзди курсують згідно з графіком вихідного дня.

"Час очікування поїзда згідно з графіком вихідного дня  шість хвилин", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 24 січня масовано атакувала Київ. Згодом на "зеленій" лінії метро зафіксували пошкодження.

Оскільки основною ціллю нічної атаки на столицю була енергетика, то на "червоній" лінії метро виник дефіцит електроенергії.

Загалом цієї ночі Росія вбила в Києві одну людину. Також є поранені.

Через обстріл є часткове руйнування фабрики Roshen.

Київ метро електроенергія метрополітен станції метро
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
