Як курсують поїзди на червоній лінії метро 24 січня

"Червона" лінія київського метрополітену відновила роботу у звичайному режимі. На вхід відкриті всі станції.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у суботу, 24 січня.

Як курсують поїзди на "червоній" лінії метро

Поїзди курсують згідно з графіком вихідного дня.

"Час очікування поїзда згідно з графіком вихідного дня — шість хвилин", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 24 січня масовано атакувала Київ. Згодом на "зеленій" лінії метро зафіксували пошкодження.

Оскільки основною ціллю нічної атаки на столицю була енергетика, то на "червоній" лінії метро виник дефіцит електроенергії.

Загалом цієї ночі Росія вбила в Києві одну людину. Також є поранені.

Через обстріл є часткове руйнування фабрики Roshen.