Главная Киев В Киеве количество погибших в результате атаки РФ возросло до 16 человек

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 22:14
Поисково-спасательные работы в Киеве после атаки РФ 14 мая 2026 года. Фото: ГСЧС

В результате массированной атаки российских войск на Киев в ночь на 14 мая количество погибших снова возросло. Уже известно о по меньшей мере 16 жертвах. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательные работы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь на 14 мая российские войска ракетами и дронами нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Количество жертв продолжает стремительно расти.

По данным ГСЧС, по состоянию на 22:30 уже известно о 16 погибших, среди них — двое детей.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

По информации ГСЧС, в целом в результате атаки РФ на Киев в ночь на 14 мая пострадали 47 человек, из них — 2 детей.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве по дому, по предварительным данным, было попадание ракеты Х-101.

Глава государства отметил, что за два дня фактически непрерывного воздушного удара россияне применили более полутора тысяч дронов и 56 ракет различных типов.

Скриншот сообщения ГСЧС/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в Киеве в результате российского удара 14 мая серьезные разрушения получил один из бизнес-центров. По предварительным оценкам, убытки составляют миллионы долларов. Сейчас в городе еще продолжаются поисково-спасательные работы после массированной атаки РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 14 мая был полностью разрушен офис оборонной украинской компании Skyeton. В компании заявили, что заблаговременно релоцировали производственные мощности в другие регионы Украины и за границу, поэтому смогли сохранить непрерывную работу.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
