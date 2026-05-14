У Києві кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до 16 осіб

Пошуково-рятувальні роботи у Києві після атаки РФ 14 травня 2026 року. Фото: ДСНС

Внаслідок масованої атаки російських військ на Київ у ніч проти 14 травня кількість загиблих знову зросла. Вже відомо про щонайменше 16 жертв. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

Атака РФ на Київ: кількість загиблих знову зросла

У ніч проти 14 травня російські війська ракетами та дронами завдали масованого удару по Києву. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Кількість жертв продовжує стрімко зростали.

За даними ДСНС, станом на 22:30 вже відомо про 16 загиблих, серед них — двоє дітей.

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

За інформацією ДСНС, загалом внаслідок атаки РФ на Київ у ніч проти 14 травня постраждали 47 людей, з них — 2 дітей.

За словами Президента України Володимира Зеленського, у Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101.

Глава держави зазначив, що за два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж півтори тисячі дронів і 56 ракет різних типів.

Скриншот повідомлення ДСНС/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Києві внаслідок російського удару 14 травня серйозних руйнувань зазнав один із бізнес-центрів. За попередніми оцінками, збитки становлять мільйони доларів. Наразі у місті ще тривають пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки РФ.

Новини.LIVE також повідомляли, що внаслідок масованої російської атаки на Київ в ніч проти 14 травня було повністю зруйновано офіс оборонної української компанії Skyeton. У компанії заявили, що завчасно релокували виробничі потужності в інші регіони України та за кордон, тому змогли зберегти безперервну роботу.