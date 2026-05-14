Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до 16 осіб

У Києві кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до 16 осіб

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 22:14
У Києві кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до 16 осіб
Пошуково-рятувальні роботи у Києві після атаки РФ 14 травня 2026 року. Фото: ДСНС

Внаслідок масованої атаки російських військ на Київ у ніч проти 14 травня кількість загиблих знову зросла. Вже відомо про щонайменше 16 жертв. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

Атака РФ на Київ: кількість загиблих знову зросла

У ніч проти 14 травня російські війська ракетами та дронами завдали масованого удару по Києву. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Кількість жертв продовжує стрімко зростали.

За даними ДСНС, станом на 22:30 вже відомо про 16 загиблих, серед них — двоє дітей.

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Читайте також:

За інформацією ДСНС, загалом внаслідок атаки РФ на Київ у ніч проти 14 травня постраждали 47 людей, з них — 2 дітей.

За словами Президента України Володимира Зеленського, у Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101.

Глава держави зазначив, що за два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж півтори тисячі дронів і 56 ракет різних типів.

null
Скриншот повідомлення ДСНС/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Києві внаслідок російського удару 14 травня серйозних руйнувань зазнав один із бізнес-центрів. За попередніми оцінками, збитки становлять мільйони доларів. Наразі у місті ще тривають пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки РФ.

Новини.LIVE також повідомляли, що внаслідок масованої російської атаки на Київ в ніч проти 14 травня було повністю зруйновано офіс оборонної української компанії Skyeton. У компанії заявили, що завчасно релокували виробничі потужності в інші регіони України та за кордон, тому змогли зберегти безперервну роботу.

Київ обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації