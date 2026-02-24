Видео
Україна
Видео

В Киеве горит здание "Радио Эра" — что известно

В Киеве горит здание "Радио Эра" — что известно

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 17:00
В Киеве произошел пожар в здании Радио Эра 24 февраля
Пожар в здании "Радио Эры". Фото: кадр из видео

В здании "Радио Эры", которое находится в Днепровском районе Киева, произошел масштабный пожар. Сейчас причины возгорания неизвестны.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Пожар в здании "Радио Эры" в Киеве 24 февраля

На кадрах можно увидеть пожар и спасателей, которые ликвидируют огонь. Сейчас причина возгорания неизвестна.

"Радио Эра" — что известно

Речь идет об украинской коммерческой радиостанции информационно-политического направления. Она начала свое вещание в 1999 году, но прекратила 19 февраля 2018 года.

До 28 февраля вещание осуществлялось в специальном техническом формате — в эфире звучали исключительно программы, подготовленные ранее.

Уже с 12 марта 2018 года на всей имеющейся сети частот начала полноценное вещание новая радиостанция — Радио "НВ".

Пожары — последние новости

В ночь на 11 февраля в Киевской области произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания погибли женщина и двое детей.

А 9 февраля в Оболонском районе Киева загорелась трансформаторная подстанция. Перед возгоранием напряжение в доме достигло 380 ватт.

5 февраля в Киеве произошел пожар в одном из номеров гостиницы "Днепр", который расположен на улице Крещатик.

