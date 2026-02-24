Пожежа у Києві 24 лютого — загорілася будівля Радіо Ера

Пожежа в будівлі "Радіо Ери". Фото: кадр з відео

У Києві в будівлі "Радіо Ери" у вівторок, 24 лютого сталася пожежа. Наразі на місці загоряння працюють вогнеборці.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Пожежа в будівлі "Радіо Ери" в Києві 24 лютого

На кадрах можна побачити пожежу та рятувальників, які ліквідовують вогонь. Наразі причина загоряння невідома.

"Радіо Ера" — що відомо

Йдеться про українську комерційну радіостанцію інформаційно-політичного спрямування. Вона почала своє мовлення в 1999 році, але припинила 19 лютого 2018 року.

До 28 лютого мовлення здійснювалося у спеціальному технічному форматі — в ефірі звучали виключно програми, підготовлені раніше.

Уже з 12 березня 2018 року на всій наявній мережі частот розпочала повноцінне мовлення нова радіостанція — Радіо "НВ".

У ніч проти 11 лютого в Київській області сталася пожежа в житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули жінка та двоє дітей.

А 9 лютого в Оболонському районі Києва загорілася трансформаторна підстанція. Перед займанням напруга у будинку сягнула 380 ват.

5 лютого у Києві сталася пожежа в одному з номерів готелю "Дніпро", який розташований на вулиці Хрещатик.