Атака РФ на Киев: как изменилось движение общественного транспорта

Люди выходят из общественного транспорта. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 8 сентября, в Киеве из-за последствий вражеской воздушной атаки изменили маршруты общественного транспорта. Изменения коснулись троллейбусов, автобусов и трамваев. Движение трамваев № 25 временно приостановили.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за атаки

Сегодня, 8 сентября, из-за массированной атаки РФ на Киев общественный транспорт в столице курсирует по измененным маршрутам

Троллейбус №8 курсирует до ТРЕД №3.

Автобусы №51и №63 следуют от станции метро "Лыбедская" и улицы Космонавта Поповича в направлении станции метро "Червоний Хутір" до остановки "Завод "Ремшляхтехника". В обратном направлении они курсируют от станции метро "Червоний Хутір" до переулка Надежды Светличной.

Читайте также:

Трамвай №22К курсирует по маршруту трамвая №29.

В то же время движение трамваев №25 временно приостановлено.

Позже в КГГА добавили, что автобусы №№ 53, 54, 112, 119 курсируют с изменениями из-за перекрытия движения.

Движение транспорта организовано следующим образом:

автобусы № 53 — ул. Межигорская — ул. Набережно-Луговая — ул. Новоконстантиновская;

автобусы № 54 — до ул. Промышленная;

автобусы № 112 — ул. Новоконстантиновская — просп. Степана Бандеры;

автобусы № 119 — ул. Васильковская — Голосеевский проспект.

Скриншот сообщения КГГА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 8 сентября российские войска нанесли очередной удар по Киеву. Есть погибшие и пострадавшие. В столице зафиксированы разрушения и пожары как минимум в пяти районах. В частности, повреждено 26-этажное нежилое здание, горели гаражи, складское здание, автомобили и гаражные боксы.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 8 сентября Киев подвергся атаке со стороны РФ. В городе раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами.