В Киеве на Южном мосту стало меньше машин из-за новых правил движения
В Киеве на Южном мосту изменили правила движения для автомобилей и общественного транспорта. После введения новых ограничений на подъездах к мосту стало значительно меньше машин. В то же время вблизи переправы заметно много пешеходов.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова в четверг, 19 ноября.
Пробки в Киеве: ситуация на Южном мосту
Сегодня утром, 19 ноября, на Южном мосту не наблюдается привычного интенсивного автомобильного движения, которое было здесь в предыдущие недели. На подъездах к переправе машин стало значительно меньше.
В то же время возле моста находится много пешеходов.
Отметим, что новые правила предусматривают запрет движения по Южному мосту для автомобилей массой до 10 тонн. Также ограничения касаются общественного транспорта массой до 18 тонн.
Новини.LIVE сообщали, что в Киеве планируют построить два понтонных или комбинированных моста через Днепр, на проект выделено 2,2 млрд грн. По словам народного депутата Владимира Крейденко, работы могут завершить за три-четыре месяца, однако окончательный вид переправ ещё предстоит согласовать. Также рассматривается возможность запуска пассажирских перевозок по реке: частные компании готовы присоединиться, а предварительную стоимость поездки оценивают в 60–80 грн, однако этому может помешать зимняя погода.
Новини.LIVE сообщали, что во время российской атаки 16 ноября на Северном мосту в Киеве было повреждено дорожное полотно, однако его опорная конструкция не получила критических повреждений. По оценке экспертов, пилон не отклонился от вертикального положения, а ванты удалось подтянуть, движение по мосту уже частично возобновили. Для ремонта поврежденной инфраструктуры создали две новые мостовые бригады, однако остается проблема нехватки специалистов, в частности сварщиков.
Новини.LIVE сообщали, что в Киеве начали строительство понтонных переправ через Днепр, которые должны стать альтернативой мостам в случае их сильного повреждения или разрушения. По словам главы Деснянской РГА Максима Бахматова, такие плавучие конструкции будут обеспечивать минимальное транспортное сообщение между берегами. Завершить работы планируют в течение двух-трех месяцев.