Незначительные пробки в Киеве утром 19 ноября 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Киеве на Южном мосту изменили правила движения для автомобилей и общественного транспорта. После введения новых ограничений на подъездах к мосту стало значительно меньше машин. В то же время вблизи переправы заметно много пешеходов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова в четверг, 19 ноября.

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Ситуация с пробками в Киеве 19 ноября 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Пробки в Киеве: ситуация на Южном мосту

Сегодня утром, 19 ноября, на Южном мосту не наблюдается привычного интенсивного автомобильного движения, которое было здесь в предыдущие недели. На подъездах к переправе машин стало значительно меньше.

В то же время возле моста находится много пешеходов.

Пробки в Киеве по состоянию на утро 19 ноября. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Отметим, что новые правила предусматривают запрет движения по Южному мосту для автомобилей массой до 10 тонн. Также ограничения касаются общественного транспорта массой до 18 тонн.

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